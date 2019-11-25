Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Степанова и Букин поздравили друг друга после произвольного танца в Японии. Вышло неловко

17:18
Теги:

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, которые заняли второе место на этапе «Гран-при» в Японии, забавно поздравили друг друга с прокатом произвольного танца.

После объявления результатов партнерша поцеловала в щеку тренера Александра Свинина, а партнер — Ирину Жук. Затем Степанова ждала поцелуя от Букина, однако фигурист не сразу поздравил ее поцелуем.

Произвольную программу российского танцевального дуэта судьи оценили на 124,74 балла. Результат Степановой и Букина по сумме двух прокатов составил 208,81 балла, что стало для них лучшим результатом в карьере.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир