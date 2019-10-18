Степанова и Букин последними представят ритм-танец на этапе «Гран-при» в США

Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин согласно жребию будут закрывать ритм-танец на этапе «Гран-при» в США. Фигуристы выйдут на лед в субботу 19 октября в 6.18 минут по московскому времени.

Другой российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро представит свой ритм-танец в 5.24, а еще одна российская танцевальная пара Софья Шевченко/Игорь Еременко в 5.38 по московскому времени.

Начало короткой программы танцевальных пар на турнире в 05.05 по московскому времени. Соревнования в прямом эфире покажет Первый канал.