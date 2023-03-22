Двукратные чемпионы России Степанова и Букин перешли в команду Жулина

Тренер Александр Жулин в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию о переходе Александры Степановой и Ивана Букина из группы Александра Свинина и Ирины Жук.

«Это правда. Степанова и Букин перешли ко мне в группу», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее Степанова заявила, что они с Букиным рассчитывают вернуться к выступлениям в следующем сезоне. В сентябре 2022 года фигуристы взяли паузу в карьере из-за обострения травмы спины у партнерши.

Выступающие в танцах на льду Степанова и Букин — двукратные чемпионы России и двукратные серебряные призеры чемпионата Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) спортсмены заняли шестое место.