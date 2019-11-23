Степанова и Букин отобрались в Финал «Гран-при»

Россияне Александра Степанова и Иван Букин, занявшие второе место на этапе в Японии, отобрались в Финал «Гран-при» в танцах на льду.

Напомним, также туда вышли французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Виктория Синицина/ Никита Кацалапов, канадцы Пайпер Джиллз / Поль Пуарье, а также американцы Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью и Мэдисон Чок / Эван Бэйтс.

Финал «Гран-при» пройдет в Турине 5-8 декабря.