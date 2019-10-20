Степанова и Букин могли сняться с этапа «Гран-при» в Лас-Вегасе из-за травмы партнерши

Тренер российской танцевальной пары Александра Степанова — Иван Букин Ирина Жук рассказала, что дуэт мог сняться с этапа «Гран-при» в Лас-Вегасе из-за травмы партнерши. Они победили в произвольном танце, набрав 124,66 балла, но в итоге стали вторыми, набрав 206,57 балла.

— Вся подготовка начала сезона у нас была сорвана из-за травмы спины у Саши — мы даже толком не закончили постановки, — приводит «РИА Новости» слова Жук. — Предлагали ребятам сняться и не выступать в Лас-Вегасе, но они отказались наотрез. В итоге после того, как спину удалось вылечить, у нас получилось всего три недели полноценной работы. По поводу произвольного проката могу сказать, что Саша с Ваней показали тот абсолютный максимум, на который сейчас способны. Проехали на силе воли и характере.

Теперь нам предстоит выступать только в заключительном этапе Гран-при в Японии, есть время доработать танец, все вычистить. Думаю, будем заниматься только этим, откажемся от каких бы то ни было промежуточных стартов.