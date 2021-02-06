Степанова и Букин из команды Медведевой выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала

Александра Степанова и Иван Букин из команды Евгении Медведевой выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала. Дуэт представляет команду Евгении Медведевой, они набрали 90,75 балла.

Вторым стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро из команды Алины Загитовой (85,76), в тройку вошли Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин из команды Медведевой (81,42).

Аннабель Морозова и Андрей Багин (команда Загитовой) набрали 80,54, Софья Шевченко и Игорь Еременко (команда Медведевой) — 79,40, а Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (команда Загитовой) — 79,13.