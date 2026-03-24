Степанова/Букин стали авторами уникальной серии

Российские фигуристы Александра Степанова/Иван Букин после победы на Кубке Первого канала продлили свою победную серию в российских танцах до 13 турниров.

Степанова/Букин опередили в произвольной программе Василису Кагановскую/Максима Некрасова на 3,5 балла и сохранили статус первой пары страны. Эта победа стала 13-й подряд на российских турнирах для опытного дуэта.

Последний раз они проигрывали Виктории Синициной/Никите Кацалапову в марте 2022 года на Кубке Первого канала. С тех пор уже четыре года пара выигрывает все турниры, в которых участвует — за исключением «Русского вызова», хотя даже там она выступала успешнее, чем другие действующие танцоры.

Причем если не считать командный Кубок Первого канала, считающийся полуофициальным турниром, серия Степановой/Букина еще дольше. Она также составляет 13 турниров, но длится с декабря 2019 года, то есть к началу нового сезона будет составлять почти семь лет. Александра и Иван также выиграли чемпионаты России 2020 и 2021 годов благодаря отсутствию Синициной/Кацалапова.

На данный момент это самая длительная победная серия в российском фигурном катании.

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