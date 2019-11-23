Стефан Ламбьель — о четверных прыжках у женщин: «Не стал бы загонять прогресс в жесткие рамки»
11:52
Швейцарский тренер и хореограф Стефан Ламбьель высказал свое отношение к четверным прыжкам у женщин.
— При справедливом судействе они не должны играть такой уж большой роли, — приводит слова Ламбьеля RT. — И даже если это действительно своего рода преимущество, если у тебя получаются и четверные прыжки, и переходы, и все остальное, то что в этом плохого? Я бы не стал загонять прогресс в столь жесткие рамки.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/689802-lambyel-pryzhki-zhenchiny
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