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Стефан Ламбьель — о четверных прыжках у женщин: «Не стал бы загонять прогресс в жесткие рамки»

11:52
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Швейцарский тренер и хореограф Стефан Ламбьель высказал свое отношение к четверным прыжкам у женщин.

— При справедливом судействе они не должны играть такой уж большой роли, — приводит слова Ламбьеля RT. — И даже если это действительно своего рода преимущество, если у тебя получаются и четверные прыжки, и переходы, и все остальное, то что в этом плохого? Я бы не стал загонять прогресс в столь жесткие рамки.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/689802-lambyel-pryzhki-zhenchiny

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