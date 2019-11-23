Швейцарский тренер и хореограф Стефан Ламбьель высказал свое отношение к четверным прыжкам у женщин.

— При справедливом судействе они не должны играть такой уж большой роли, — приводит слова Ламбьеля RT. — И даже если это действительно своего рода преимущество, если у тебя получаются и четверные прыжки, и переходы, и все остальное, то что в этом плохого? Я бы не стал загонять прогресс в столь жесткие рамки.