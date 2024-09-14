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Ставиский — о зарубежном фигурном катании: «Без нас им тухло. Смотреть неинтересно»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Двукратный чемпион мира и тренер танцоров Максим Ставиский в комментарии для «СЭ» подвел итоги первого дня прокатов сборной России по фигурному катанию.

— Короткий танец у всех похожий, тема пасадобля задана. Но я не могу сказать, что у всех одинаковое, все пытаются как-то выделиться. Вопрос, как получается. Кому-то один образ пойдет, а другой нет. Базин катается Остина Пауэрса, Букину такой образ не пойдет, у него другой стиль, они в своем ключе работают. «Ну, погоди» (имеется в виду программа под «Косил Ясь конюшину» — Прим «СЭ».) — еще одно направление. Все пытаются, нормально для начала сезона, когда не надо быть в оптимальной форме. Достаточно неплохой уровень. Насколько я слышал, девочки отвалялись, у парников интересно было смотреть на Косторную и Куницу, Хабибуллину и Княжука, Мишину и Галлямова, Бойкову и Козловского. Остальные — нет, не интересно. Парни у нас сейчас хорошие.

— Нет ощущения на третий год изоляции... вторичности событий, что ли?

— Там, за рубежом то же самое, становится вторичное. Без нас им тоже тухло.

— Даже в танцах?

— Да, неинтересно уже это смотреть. Нам — точно неинтересно.

— И что тогда делать? Уходить из фигурного катания?

— Кто старый — тому в шоу, конечно, а какие варианты? Нет, ну можно, конечно, еще парковщиком стать, как вариант.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Альбена Денькова / Максим Стависки
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