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Сегодня, 15:24

Ставиский рассказал о состоянии госпитализированного Романа Костомарова

Виктория Кравченко
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал, как чувствует себя олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.

«Состояние Ромы стабильное, но плохое. Существенных сдвигов нет», — сказал Ставиский Sport24.

10 января 45-летний фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-14-staviskiy-rasskazal-o-sostoyanii-gospitalizirovannogo-figurista-kostomarova
Роман Костомаров
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