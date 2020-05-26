Стартовый этап юниорского «Гран-при» в Канаде отменен

Международный союз конькобежцев объявил об отмене стартового этапа юниорского «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2020/21 в Канаде из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти в Ричмонде с 26 по 29 августа, сообщает официальный сайт ISU.

Ранее Международный союз конькобежцев отменил проведение этапа юниорского «Гран-при» в словацком Кошице, который был запланирован с 2 по 5 сентября.