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Стартовый этап юниорского «Гран-при» в Канаде отменен

11:11
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Международный союз конькобежцев объявил об отмене стартового этапа юниорского «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2020/21 в Канаде из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти в Ричмонде с 26 по 29 августа, сообщает официальный сайт ISU.

Ранее Международный союз конькобежцев отменил проведение этапа юниорского «Гран-при» в словацком Кошице, который был запланирован с 2 по 5 сентября.

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