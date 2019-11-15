Станислава Константинова: «Я расстроена, но не в отчаянии»

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала свое падение в короткой программе на этапе «Гран-при» в Москве. Константинова набрала за свой прокат 54,36 балла.

— Конечно, очень обидно и досадно. Срыв вращения — совсем не та ошибка, которую можно было ожидать. Но завтра будем бороться, я это умею, я готова. Хочу доказать: все что произошло — недоразумение. Ошибки были вызваны тем, что я чуть-чуть зажалась, чуть-чуть потеряла бдительность. Сейчас я борюсь с собой — надеюсь, что все пойдет успешно. Я уже на пути к хорошим результатам. Сегодня я расстроена, но не в отчаянии. (Екатерина Чернявская)