Станислава Константинова: «У меня случилась проблема с правым коньком»

Россиянка Станислава Константинова рассказала о проблемах с коньками. Спортсменка заняла седьмое место на на предсезонном турнире Nepela Memorial 2019 в Словакии.

— Как известно плохому танцору... Но к сожалению, перед короткой программой у меня случилась проблема с правым коньком, — написала Константинова в Instagram. — И я до сих пор не понимаю решаема ли она вообще, но я до последнего пыталась с ней справиться.

Конечно, такие «второстепенные вещи» в принципе не должны кого-то интересовать. Данные прокаты никак не показали мою реальную готовность к сезону, но плохой результат,он есть. Я не опускаю руки, я обязана справиться с этой неудачей, и продолжать работать. Спасибо тем, кто поддерживает.