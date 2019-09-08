Станислава Константинова: «Сначала смущало, что сравнивают с Макгрегором, я же все-таки леди»

Бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова после проката произвольной программы на контрольных прокатах сборной России отметила, что привыкла к сравнениям в соцсетях с бойцом MMA Конором Макгрегором.

— Не могу сказать, что я как-то особенно слежу за ММА, просто смотрю в новостях, — рассказала Константинова. — Сначала смущало, что меня сравнивают с Макгрегором, мемы публикуют постоянно, я же девушка, леди, почему? А потом привыкла: ведь выходишь на лед и ты в каком-то роде и правда боец. (Екатерина Беспалова)