Станислава Константинова: "Пока падаю с тройного акселя – не до конца чувствую заход. Ничего, все должно получиться"

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о планах на новый сезон. Она отметила, что тренирует тройной аксель, но у нее пока проблемы при заходе, а также добавила, что планирует усложнить произвольную программу.

– На какой стадии новые программы?

– Уже ставим, – приводит ТАСС слова Константиновой. – Я хочу как следует прибавить в мастерстве в межсезонье, а для этого нужно как следует потрудиться. Я не имею права стоять на месте и уж тем более не собираюсь сдавать своих позиций. Мы уже поставили короткую программу – под музыку питерского композитора Леонида Левашкевича "Февраль". Насчет произвольной мы тоже определились, музыку выбрали из фильма "Мулен Руж". Но пока все остальное – небольшой секрет.

– Усложнять программы планируете?

– Скорее всего, произвольную. Думаю, что перенесу какие-то сложные элементы во вторую половину.

– А что с тройным акселем? В Сети появилось видео, где вы на "удочке" выполняете его на льду.

– Я действительно очень много тренирую его на лонже. Все получается хорошо, но нужно много работать и без нее – без этого никак.

– И как, без "удочки" получается?

– Пока падаю – не до конца чувствую заход. Тройной аксель – сложный прыжок, коварный. Его просто одной силой не одолеть. Такого не будет, чтобы ты замахнулся посильнее и все получилось. Техника. Ничего, все должно получиться, но зря болтать про этот прыжок не хочу – будет день, будет пища.

– Проблемы роста и веса в нынешнем сезоне доставляли вам неудобства?

– Борьба с весом, точнее работа над его удержанием продолжалась весь сезон. И мне это тяжело давалось – колоссальные усилия для этого приходилось прикладывать каждый день. Надеюсь в межсезонье все это нормализовать, чтобы в следующем не тратить столько эмоциональных и физических сил.

В текущем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России - но первой среди взрослых спортсменок. Это позволило ей получить путевку на чемпионат Европы, где фигуристка стала лишь четвертой. В финале Кубка России она лишилась шансов на попадание в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, заняв четвертое место. Но Константинова была включена в состав команды на Универсиаду в Красноярске, где стала бронзовым призером.

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