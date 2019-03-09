Станислава Константинова: "Подводя итог Универсиаде, ставлю себе четверку. Ехала сюда за победой"

Российская фигуристка Станислава Константинова оценила свое выступление на Универсиаде, а также разобрала свои ошибки во время выступлений. Напомним, что она заняла третье место.

– Сегодня каталось легко, на настроении, – отметила Константинова. – Не было ни шанса на ошибку, но меня очень удивило то, что я немного коснулась рукой на первом лутце – это был шок для меня, потому что на тренировках такого не бывает. Рада, что боролась, что все доделала до конца и не было грязи. Жаль, что не докрутила самый сложный каскад.

После того, как коснулась рукой, подумала, что нельзя повторить ошибок, сделанных в Великом Новгороде. Как говорит мой тренер, Валентина Чеботарева, олимпийские чемпионы падают – и становятся олимпийскими чемпионами.

Подводя итог Универсиаде, ставлю себе четверку – хотелось больше лоска и не косячить на вращениях в короткой программе. И обидно, что такой прокат подпортила значительная ошибка, из-за которой пришлось все переделывать.

Ехала сюда за победой. Но даже без нее эта медаль (бронза – Прим. "СЭ") дорога для меня – я смогла доказать себе, что уверена и могу на себя положиться. В конце даже хотелось прокатать еще раз!

Прокаты соперниц, конечно, не смотрела, но баллы, к сожалению, удалось увидеть – они огромными цифрами написаны с двух сторон. Подумала: если я прекрасно прокатаюсь, у меня тоже, наверное, есть шансы. Так что немного даже подстегнуло.

Что дальше? Приеду домой, буду заниматься постановкой новых программ, изучением новых элементов – я что, зря аксели в начало поставила? И буду держать себя в форме до конца двух чемпионатов мира – всякое бывает, нужно всегда быть наготове. (Егор Бычков)