Станислава Константинова назвала свой любимый клуб в РПЛ

Бронзовая призерка в одиночном катании Универсиады-2019 Станислава Константинова решила пообщаться со своими подписчиками в Инстаграме. 18-летняя россиянка призналась, что "Зенит" – ее любимый футбольный клуб.

– "Барселона" или "Реал"? "Зенит"! Санкт-Петербург, – ответила Константинова.

Фигуристка также призналась, что ее вдохновляет двукратная чемпионка мира, россиянка Евгения Медведева, бронзовая призерка ОИ-2014 американка Эшли Вагнер и пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер. Константинова отметила, что обладательница золотой медали Олимпиады в Сочи Аделина Сотникова​ служит для нее примером и мотивацией.

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