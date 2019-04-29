Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о планах на новый сезон. Она отметила, что хотела бы добиться стабильности в своих прокатах.

– Хочу быть менее эмоциональной на тренировках, кататься с холодной головой, чтобы не было перепадов эмоций, чтобы мне это не мешало и я всегд могла держать себя в руках как на тренировке, так и на старте, – сказала Константинова в интервью ФФКР. – Хочется стабильности, хочется постоянства от себя и я этого от себя жду, потому что работаю над этим.

Хочу стабильности тройных прыжков. Иначе что толку говорить о тройном акселе, который еще не поставлен в программу и вообще не сделан. На данный момент я ставлю себе задачу стабильно делать свой контент, потому что, как показал чемпионат мира, этого может быть достаточно для того, чтобы занимать высокие позиции. Но я не хочу останавливаться, потому что через пару лет, возможно, уже будет не обойтись без каких-то элементов ультра си.

В прошедшем сезоне фигуристка катала короткую программу под испанские мотивы в исполнении The Manhattan Pops – Malaguena. Константинова стала четвертой на чемпионате России – но первой среди взрослых спортсменок. Это позволило ей получить путевку на чемпионат Европы, где она стала лишь четвертой.

В финале Кубка России Константинова лишилась шансов на попадания в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, заняв четвертое место. Но фигуристка была включена в состав команды на Универсиаду в Красноярске, где она стала бронзовым призером.

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