Станислава Константинова: "Хочется попасть на Олимпиаду и выиграть ее. Но лед скользкий"

Бронзовый призер Универсиады Станислава Константинова рассказала, что хотела бы принять участие в Олимпийских играх. Она также отметила, что фигурное катание на сегодняшний день непостоянно, но у нее есть желание показать, что она готова выигрывать.

В текущем сезоне Константинова заняла четвертое место на чемпионате России и стала четвертой на чемпионате Европы.

– Многие считают, что скоро в женском фигурном катании побеждать будут только девочки 15–16 лет. Вы видите для себя шансы соревноваться с ними, когда вам будет за 20?

– На самом деле хочется попасть на Олимпиаду и выиграть ее, – приводят "Известия" слова Константиновой. – Это желание каждого спортсмена. Но лед скользкий. Спорт – это такая вещь, сегодня ты звезда, а завтра проваливаешься. Фигурное катание непостоянно. Сегодня один лидер, завтра – другой. И я не хочу стоять на месте. Есть желание показать, что я на что-то способна и готова не просто куда-то отбираться, но и выигрывать.

– Ощущаете ажиотаж, который в последние годы возник вокруг взрослого женского фигурного катания благодаря Загитовой, Медведевой и Туктамышевой?

– Понятно, что ко мне не такое колоссальное внимание. Но я и не жажду его, как кто-то другой. При этом, когда в начале сезона я ехала на свой первый этап Гран-при в Хельсинки, по моему хэштегу в Instagram публикаций было раза в три меньше, чем сейчас. Так получилось, что в Финляндии я была в новом платье. И после тренировок хотелось посмотреть, как выгляжу в костюме со стороны. Но не нашла ни одного фото, ни одного видео с собой в этом облике.

Однако уже к чемпионату Европы и Универсиаде в соцсетях появилось огромное количество фото и видео с моих тренировок. Сейчас чувствую внимание – мне приятно (улыбается).

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