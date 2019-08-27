Станислав Поздняков: «Позитивная энергетика Медведевой пригодится всем российским спортсменам»

Президент Олимпийского комитета России четырехкратный Олимпийский чемпион Станислав Поздняков прокомментировал назначение двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой на пост официального посла олимпийской команды России на Играх-2020 в Токио.

— Для ОКР, так и для самой спортсменки — это совершенно новый и вместе с тем очень интересный опыт взаимодействия, учитывая тот факт, что Евгения остается действующей фигуристкой и будет продолжать полноценно тренироваться и выступать в новом сезоне.

Так сложилось исторически, что судьбы Жени Медведевой и Олимпийского движения России тесно переплелись за последние несколько лет, — отметил Станислав Поздняков. — Евгения выступала на Исполкоме МОК в декабре 2017 года, отстаивая право наших спортсменов принимать участие в Олимпийских играх в Южной Корее. Затем в самом Пхенчхане, уже став двукратным призером, за день до завершения Игр со всем достоинством, мужеством и обаянием, снова убеждала представителей Международного Олимпийского комитета в необходимости вернуть России полноценный олимпийский статус.

Тогда, в феврале 2018-го, мы выступали на Исполкоме МОК вместе, и я могу с уверенностью сказать, что Женя пользуется огромным уважением у наших коллег-руководителей международных спортивных организаций не только как выдающаяся спортсменка, но и как прекрасный человек, настоящий дипломат, которому доверяют и верят. Поэтому считаю, что ее кандидатура идеально подходит для роли посла нашей олимпийской команды. Тем более, что Игры пройдут в Токио, а популярность Медведевой в Японии — исключительно высока. Ну и кроме всего прочего, Евгения — жизнерадостный, общительный, разносторонний человек, чья позитивная энергетика наверняка пригодится всем российским спортсменам. (Дмитрий Кузнецов)