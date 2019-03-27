Стало известно расписание "Гран-при" на следующие два сезона

Международный союз конькобежцев утвердил даты и места проведения этапов "Гран-при" на следующие два сезона. Финал серии в 2019 году состоится в Турине, в 2020 году - в Пекине.
Московские этапы "Гран-при" состоятся с 15 по 17 ноября 2019 года и с 20 по 22 ноября 2020 года.
Расписание "Гран-при" сезона 2019/20
18-20 октября - Skate America (Лас-Вегас, США),
25-27 октября - Skate Canada (Келоуна, Канада),
1-3 ноября - Гренобль (Франция),
8-10 ноября - Чунцин (Китай),
15-17 ноября - Москва (Россия),
22-24 ноября - Саппоро (Япония),
5-8 декабря - Финал в Турине (Италия).
Расписание "Гран-при" сезона 2020/21
23-25 октября 2020 года - Skate America (США),
30 октября - 1 ноября - Канада,
6-8 ноября - Китай,
13-15 ноября - Франция,
20-22 ноября - Россия,
27-29 ноября - Япония,
10-13 декабря - Финал в Пекине (Китай).