Стало известно расписание "Гран-при" на следующие два сезона

Международный союз конькобежцев утвердил даты и места проведения этапов "Гран-при" на следующие два сезона. Финал серии в 2019 году состоится в Турине, в 2020 году - в Пекине.

Московские этапы "Гран-при" состоятся с 15 по 17 ноября 2019 года и с 20 по 22 ноября 2020 года.

Расписание "Гран-при" сезона 2019/20

18-20 октября - Skate America (Лас-Вегас, США),

25-27 октября - Skate Canada (Келоуна, Канада),

1-3 ноября - Гренобль (Франция),

8-10 ноября - Чунцин (Китай),

15-17 ноября - Москва (Россия),

22-24 ноября - Саппоро (Япония),

5-8 декабря - Финал в Турине (Италия).

Расписание "Гран-при" сезона 2020/21

23-25 октября 2020 года - Skate America (США),

30 октября - 1 ноября - Канада,

6-8 ноября - Китай,

13-15 ноября - Франция,

20-22 ноября - Россия,

27-29 ноября - Япония,

10-13 декабря - Финал в Пекине (Китай).