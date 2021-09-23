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Стало известно, почему Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани

21:33
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Названа причина, по которой фигуристка Александра Трусова снялась с произвольной программы на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Как сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсменка отказалась от продолжения соревнований из-за проблем со здоровьем.

Сегодня Трусова набрала 74,53 балла, упав с тройного акселя. Она была лидером после короткой программы. До этого она за неделю прошла четыре программы — в Челябинске на контрольных прокатах и в США на «челленджере».

Второй результат в короткой программе показала Елизавета Туктамышева (70,66). После отказа Трусовой она становится промежуточным лидером. На третьем месте была Вероника Яметова (65,49). Произвольные программы фигуристки представят 24 сентября.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5659-aleksandra-trusova-ne-vystupit-s-proizvol-noj-programmoj-v-syzrani-sportsmenka-snyalas-po-meditsinskim-pokazaniyam.html

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Евгений Петров все материалы автора

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