Стало известно, почему Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани
Названа причина, по которой фигуристка Александра Трусова снялась с произвольной программы на первом этапе Кубка России в Сызрани.
Как сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсменка отказалась от продолжения соревнований из-за проблем со здоровьем.
Сегодня Трусова набрала 74,53 балла, упав с тройного акселя. Она была лидером после короткой программы. До этого она за неделю прошла четыре программы — в Челябинске на контрольных прокатах и в США на «челленджере».
Второй результат в короткой программе показала Елизавета Туктамышева (70,66). После отказа Трусовой она становится промежуточным лидером. На третьем месте была Вероника Яметова (65,49). Произвольные программы фигуристки представят 24 сентября.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5659-aleksandra-trusova-ne-vystupit-s-proizvol-noj-programmoj-v-syzrani-sportsmenka-snyalas-po-meditsinskim-pokazaniyam.html
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