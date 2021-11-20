Стало известно о состоянии американских фигуристов, получивших тяжелые травмы на турнире в Польше

Польская журналистка Агнешка Мусиал рассказала о состоянии американских фигуристов Челси Лю и Дэнни О'Ши, которые получили травмы в результате падения на турнире Warsaw Cup.

«Они оба отправились в больницу. Челси Лю потеряла сознание, у нее низкое кровяное давление, вероятно, у нее сотрясение. С О'Ши все будет в порядке, но врачам придется наложить швы, он сильно рассек голову. Я наткнулась на одного из представителей сборной США, по его словам, в команде настроены оптимистично, так что я надеюсь, что для Лю и О'Ши все закончится хорошо», — написала Мусиал у себя в Twitter.

I just bumped into one member of Team USA and they're pretty optimistic, so hopefully this whole situation will end well for Liu and O'Shea??#WarsawCup2021 https://t.co/OU3PgwJvV1 — Agnieszka Musia? (@AgaszkaMusial) November 20, 2021

Во время одной из поддержек О'Ши уронил свою партнершу, которая ударилась головой о лед. Соревнования пар на турнире из-за большого числа участников затянулись до ночи — инцидент произошел в полночь по местному времени. После падения Лю и О'Ши соревнования были прерваны для того, чтобы спортсменов смогли госпитализировать.

Победителями турнира в Польше стали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 228,49 балла.