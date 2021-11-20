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Стало известно о состоянии американских фигуристов, получивших тяжелые травмы на турнире в Польше

10:47

Польская журналистка Агнешка Мусиал рассказала о состоянии американских фигуристов Челси Лю и Дэнни О'Ши, которые получили травмы в результате падения на турнире Warsaw Cup.

«Они оба отправились в больницу. Челси Лю потеряла сознание, у нее низкое кровяное давление, вероятно, у нее сотрясение. С О'Ши все будет в порядке, но врачам придется наложить швы, он сильно рассек голову. Я наткнулась на одного из представителей сборной США, по его словам, в команде настроены оптимистично, так что я надеюсь, что для Лю и О'Ши все закончится хорошо», — написала Мусиал у себя в Twitter.

Во время одной из поддержек О'Ши уронил свою партнершу, которая ударилась головой о лед. Соревнования пар на турнире из-за большого числа участников затянулись до ночи — инцидент произошел в полночь по местному времени. После падения Лю и О'Ши соревнования были прерваны для того, чтобы спортсменов смогли госпитализировать.

Победителями турнира в Польше стали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 228,49 балла.

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Иван Торопцев все материалы автора
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