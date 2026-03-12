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Фигурное катание

12 марта, 14:05

Стало известно, кто возглавил рейтинг российских фигуристов среди мужчин по итогам сезона

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Петр Гуменник стал лучшим фигуристом сезона по рейтингу Федерации фигурного катания России, введенному в сезоне-2025/26. Согласно правилам, учитывались выступления на этапах серии Гран-при, чемпионате России, чемпионате России по прыжкам и в финале Гран-при.

Лучшим фигуристом стал Петр Гуменник с 82 баллами, Евгений Семененко второй с 79 баллами, третий — Марк Кондратюк (76).

Также в топ-8 вошли Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Андрей Мозалев и Матвей Ветлугин.

Рейтинг по итогам сезона может стать одним из критериев отбора в сборную на следующий сезон, в основу которой попадет шесть фигуристов. В нынешнем сезоне осталось провести два крупных турнира, оба имеют выставочный характер — Кубок Первого канала и турнир шоу-программ «Русский вызов».


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Петр Гуменник
Фигурное катание
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