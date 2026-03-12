Стало известно, кто возглавил рейтинг российских фигуристов среди мужчин по итогам сезона

Петр Гуменник стал лучшим фигуристом сезона по рейтингу Федерации фигурного катания России, введенному в сезоне-2025/26. Согласно правилам, учитывались выступления на этапах серии Гран-при, чемпионате России, чемпионате России по прыжкам и в финале Гран-при.



Лучшим фигуристом стал Петр Гуменник с 82 баллами, Евгений Семененко второй с 79 баллами, третий — Марк Кондратюк (76).



Также в топ-8 вошли Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Андрей Мозалев и Матвей Ветлугин.

Рейтинг по итогам сезона может стать одним из критериев отбора в сборную на следующий сезон, в основу которой попадет шесть фигуристов. В нынешнем сезоне осталось провести два крупных турнира, оба имеют выставочный характер — Кубок Первого канала и турнир шоу-программ «Русский вызов».



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