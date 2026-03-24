Стало известно, кто из российских фигуристок сделал больше всего четверных в прошедшем сезоне

Софья Смагина стала лидером в России и мире по числу исполненных четверных в сезоне-2025/26. Подопечная Сергея Давыдова приземлила 14 успешных попыток тулупа и сальхова и таким образом опередила Елену Костылеву, которая приземлила 13 четверных (отметим, что Смагина выступила на большем числе стартов).

Среди других лидеров — Софья Дзепка (12) и Виктория Стрельцова (11). Все они выступают по юниорам.

Среди взрослых ближе всех Алиса Двоеглазова (7) и Мария Захарова (6). Еще четыре четверных приземлила Дарья Садкова. При этом чистых четверных на «плюсы» у Захаровой — 4, а у Двоеглазовой — 3.

Аделия Петросян исполнила один чистый четверной, на заключительном турнире Кубок Первого канала, при шести попытках.

Ранее стало известно, что список лучших исполнительниц четверных в мире возглавила новая фигуристка.

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