Стало известно, как сборная России полетит в Осаку на командный ЧМ
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, как сборная отправится на командный чемпионат мира.
«Российские фигуристы полетят в Японию через Владивосток рейсом «Аэрофлота», оттуда чартерным рейсом компании «Аврора» до Осаки. Это единственный оптимальный вариант для команды», — цитирует ТАСС Горшкова.
Такое решение было принято из-за того, что при прямом рейсе до Токио спортсменам пришлось бы проходить карантин.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке. В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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