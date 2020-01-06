Стало известно, чем займется Загитова после окончания шоу Навки

Стало известно, чем займется олимпийская чемпионка Алина Загитова после шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», информирует navka.show.

Как отмечается, она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом.

Напомним, что в декабре прошлого года после финала «Гран-при» Загитова объявила о приостановлении карьеры.