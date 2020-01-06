Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Стало известно, чем займется Загитова после окончания шоу Навки

19:52
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Стало известно, чем займется олимпийская чемпионка Алина Загитова после шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», информирует navka.show.

Как отмечается, она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом.

Напомним, что в декабре прошлого года после финала «Гран-при» Загитова объявила о приостановлении карьеры.

Дополнительная информация

https://navka.show/tpost/y39zt1jcru-posle-vistupleniya-v-ledovom-shou-tatyan

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир