Стало известно, чем займется Загитова после окончания шоу Навки
19:52
Стало известно, чем займется олимпийская чемпионка Алина Загитова после шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», информирует navka.show.
Как отмечается, она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом.
Напомним, что в декабре прошлого года после финала «Гран-при» Загитова объявила о приостановлении карьеры.
Дополнительная информация
https://navka.show/tpost/y39zt1jcru-posle-vistupleniya-v-ledovom-shou-tatyan
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