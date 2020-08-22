Стали известны результаты юниорских прокатов: у мужчин победил подопечный Плющенко

Как сообщил «СЭ» источник, присутствовавший в Новогорске, контрольные прокаты юниоров, прошедшие 18-19 августа, у юношей выиграл фигурист «Ангелов Плющенко» Артем Ковалев, работающий с тренером Александром Волковым.

Его результат — 198,01 балла (элементы — 97,51, компоненты — 100,50). Ковалев исполнил в короткой программе тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + двойной тулуп и по ее итогам шел вторым. Однако после произвольной поднялся на первое место (129,93 балла).

В произвольной Ковалев исполнил четверной сальхов, тройной аксель + тройной тулуп, упал с тройного флипа, затем сделал тройной риттбергер, тройной аксель, каскады тройной лутц + ойлер + двойной сальхов и тройной лутц + двойной тулуп. Ковалев в прошлом году занял восьмое место на юниорском первенстве России и взял серебро в финале Кубка России.

У девушек победу одержала Софья Самоделкина. Ее результат — 208,15 балла, она выиграла и короткую (68,93), и произвольную программу (139,22). За технику подопечная Сергея Давыдова в общей сложности получила 116,95 балла, за компоненты — 91,20.

Контент выглядел следующим образом: тройной аксель + тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц в короткой программе, а в произвольной Софья последовательно чисто прыгнула тройной аксель, тройной риттбергер, тройной флип, двойной аксель и каскады тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной риттбергер + двойной тулуп. Все каскады были поставлены во вторую половину программы и получили значительные надбавки.

Отметим, что судейство на прокатах было довольно жесткое — результаты значительно ниже средних прошлогодних результатов спортсменов. Панель судей состояла из трех человек. Также впервые в России применялось обозначение q — эту отметку судьи ставят в случае пограничной между недокрутом и чистым прыжком ситуации. Базовая стоимость прыжка в таком случае не страдает, уменьшается лишь сама оценка. Следующим большим стартом в российском фигурном катании станет юниорское первенство Москвы в «Мегаспорте» 1 — 4 сентября. (Дмитрий Кузнецов)