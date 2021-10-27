Стали известны первые участники чемпионата России по фигурному катанию, отобравшиеся через Кубок

На третьем этапе Кубка России в Сочи сразу несколько фигуристов сделали шаг к участию в предолимпийском чемпионате России, который пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге.



По регламенту федерации на чемпионат отбираются участники Кубка, а также взрослой и юниорской серии Гран-при. Конкретный состав из 18 одиночников и одиночниц утверждает президент на основании предложений тренерского совета, однако уже сейчас можно предположить, кто из лидеров Кубка застолбил место на чемпионате.



Так, у мужчин в таблице по итогам трех этапов лидирует Алексей Ерохов, выигравший в Сочи с результатом 277,02 балла. У него 34 очка по сумме двух этапов при максимуме 36 (очки набирает первая десятка). Обогнать Ерохова могут только два участника, которые и так участвуют в серии Гран-при. Далее идут Роман Савосин (30 очков) и Артем Лежеев (24).



У женщин благодаря бронзе в Сочи лидером стала Вероника Яметова (30 очков), далее идут Анастасия Морозова (28) и Вероника Петеримова (24). Отметим, что участников Гран-при среди женщин больше, чем мужчин, значит, проходных мест через Кубок может оказаться меньше.



Полная таблица выглядит следующим образом (светло-желтым выделены участники взрослого Гран-при, темно-желтым — юниорского)

Полная таблица по итогам трех этапов.

Полная таблица по итогам трех этапов.

Последний этап Кубка России состоится с 17 по 21 ноября в Перми. В феврале по окончании Олимпиаде пройдет финал Кубка в Саранске.