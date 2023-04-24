Стали известны новые подробности о состоянии Костомарова

Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает восстановительные процедуры после тяжелой болезни.

Источник «СЭ» рассказал, что здоровье Костомарова остается стабильным, его не тревожат ухудшения в состоянии организма, как раньше. Сейчас с фигуристом занимаются специалисты, развивая подвижность конечностей и восстанавливая нормальную работу легких.

Костомаров находится в больнице с 10 января этого года. Пневмония после многочисленных осложнений привела к необходимости ампутации конечностей, на данный момент 45-летнему фигуристу уже сделали культи.