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Стали известно, почему Уно не остался тренироваться в группе Тутберидзе

21:21
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Журналист Japan Times Джек Галлахер рассказал, почему японский фигурист Шома Уно не стал тренироваться в России под руководством Этери Тутберидзе.

В июле спортсмен был на сборах группы Тутберидзе в Новогорске.

— Основная причина, по которой Шома Уно решил не присоединяться к команде Этери Тутберидзе, заключается в том, что все ученики должны ставить программы у Даниила Глейхенгауза", — написал Галлахер в своем Twitter.

Уно является серебряным призером Олимпийских игр и чемпионатов мира. В минувшем сезоне Уно стал вторым в финале Гран-при и выиграл турнир «Четырех континентов».

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