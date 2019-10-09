Стали известно, почему Уно не остался тренироваться в группе Тутберидзе

Журналист Japan Times Джек Галлахер рассказал, почему японский фигурист Шома Уно не стал тренироваться в России под руководством Этери Тутберидзе.

В июле спортсмен был на сборах группы Тутберидзе в Новогорске.

— Основная причина, по которой Шома Уно решил не присоединяться к команде Этери Тутберидзе, заключается в том, что все ученики должны ставить программы у Даниила Глейхенгауза", — написал Галлахер в своем Twitter.

Уно является серебряным призером Олимпийских игр и чемпионатов мира. В минувшем сезоне Уно стал вторым в финале Гран-при и выиграл турнир «Четырех континентов».