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Стала известна стоимость обучения в академии Плющенко

12:57
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стала известна стоимости обучения в академии «Ангелы Плющенко», информирует Forbes Russia. При этом цены сравниваются с аналогичными школами фигурного катания в США.

Тамара Москвина и&nbsp;Алексей Мишин.Москвина и Мишин брали серебро ЧМ. Кто еще из успешных фигуристов стал известным тренером?

«Несмотря на расположение, цены на абонемент в «Ангелах Плющенко» начинаются от 30 тысяч рублей в месяц, а начальная подготовка — два раза в неделю — 15 тысяч рублей. Для сравнения: в США час работы на льду с высококлассным педагогом начинается от 200 долларов, а членство в солидных клубах подразумевает вступительный взнос 40 тысяч долларов с последующей ежемесячной оплатой 10 тысяч» — говорится в статье.

Напомним, Евгений Плющенко включен в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Двукратный олимпийский чемпион становился тренером сборной еще в 2020 году. Тогда под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые были включены в состав национальной команды. Обе фигуристки вернулись к Этери Тутберидзе, у которой занимались до перехода, после окончания сезона.

На данный момент у Плющенко в группе нет спортсменов, включенных в сборную России для подготовки к новому сезону.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/

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