Стала известна роль Кондратюка на Кубке Первого канала

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк был замечен на трибунах во время Кубка Первого канала в Москве. На фото, сделанном фанатами, чемпион России берет интервью у болельщиков, узнавая, кого они поддерживают на турнире. За ним ходит оператор и снимает все на камеру.

Ранее было озвучено, что Марк выступит на Кубке Первого канала в новой роли, но конкретная информация не назвалась. На других турнирах сезона роль ведущей влога доставалась Алине Загитовой.

Состав участников Кубка Первого канала-2023 можно посмотреть здесь.