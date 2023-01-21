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Сегодня, 17:38

Стала известна роль Кондратюка на Кубке Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк был замечен на трибунах во время Кубка Первого канала в Москве. На фото, сделанном фанатами, чемпион России берет интервью у болельщиков, узнавая, кого они поддерживают на турнире. За ним ходит оператор и снимает все на камеру.

Ранее было озвучено, что Марк выступит на Кубке Первого канала в новой роли, но конкретная информация не назвалась. На других турнирах сезона роль ведущей влога доставалась Алине Загитовой.

Состав участников Кубка Первого канала-2023 можно посмотреть здесь.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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