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Фигурное катание

28 января, 12:53

Стала известна причина, по которой Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Мария Гусева
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию по состоянию здоровья, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Евгений Семененко, Петр Гуменник и Михаил Коляда также пропустят турнир.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона 2014/2015 и чемпионкой России 2013 года.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.

Источник: https://tass.ru/sport/16908845
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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