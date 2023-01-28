Стала известна причина, по которой Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию по состоянию здоровья, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Евгений Семененко, Петр Гуменник и Михаил Коляда также пропустят турнир.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона 2014/2015 и чемпионкой России 2013 года.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.