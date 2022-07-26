Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:49

Стала известна причина госпитализации тренера по фигурному катанию Буяновой

Тренера по фигурному катанию Буянову госпитализировали с коронавирусом
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елена Буянова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стала известна причина госпитализации заслуженного тренера России по фигурному катанию Елены Буяновой.

«Коронавирус, лежу в больнице, но я нормально себя чувствую», — приводит слова Буяновой РИА «Новости Спорт».

59-летняя Буянова является заслуженным тренером России. В апреле 2022 года в ее группу перешла чемпионка Европы Алена Косторная.

Буянова была тренером олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Также она тренирует серебряного призера чемпионата Европы Артура Даниеляна и других фигуристов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220726/buyanova-1804966577.html
Фигурное катание
Елена Буянова (Водорезова)
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Девиз Олимпиады-2024 «Игры, открытые для всех» звучит как издевательство. Все идет к тому, что России там не будет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова госпитализирована

Тарасова поделилась впечатлениями от посещения тренировки группы Тутберидзе
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости