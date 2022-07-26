Стала известна причина госпитализации тренера по фигурному катанию Буяновой

Тренера по фигурному катанию Буянову госпитализировали с коронавирусом

Стала известна причина госпитализации заслуженного тренера России по фигурному катанию Елены Буяновой.

«Коронавирус, лежу в больнице, но я нормально себя чувствую», — приводит слова Буяновой РИА «Новости Спорт».

59-летняя Буянова является заслуженным тренером России. В апреле 2022 года в ее группу перешла чемпионка Европы Алена Косторная.

Буянова была тренером олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Также она тренирует серебряного призера чемпионата Европы Артура Даниеляна и других фигуристов.