Стала известна причина госпитализации Сотниковой

У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой плановая госпитализация, информирует Telegram-канал «Мутко против».

В больницу она была направлена из поликлиники с остеохандрозом.

Ранее 23-летняя фигуристка была замечена в клинике сидящей в шейном воротнике. Сообщалось, что девушка находится в больнице уже не первый день. Она перенесла операцию.

Сотникова является двукратной серебряный призеркой чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионкой мира среди юниоров (2011), четырехкратной чемпионкой России.

Россиянка выступала в последний раз в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16.

Сотникова попала в больницу? Как обычно — без комментариев