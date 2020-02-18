Стала известна причина госпитализации Сотниковой
17:22
У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой плановая госпитализация, информирует Telegram-канал «Мутко против».
В больницу она была направлена из поликлиники с остеохандрозом.
Ранее 23-летняя фигуристка была замечена в клинике сидящей в шейном воротнике. Сообщалось, что девушка находится в больнице уже не первый день. Она перенесла операцию.
Сотникова является двукратной серебряный призеркой чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионкой мира среди юниоров (2011), четырехкратной чемпионкой России.
Россиянка выступала в последний раз в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16.
Сотникова попала в больницу? Как обычно — без комментариев
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