ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Стала известна причина гибели фигуристки Екатерины Александровской

12:45
Екатерина Александровская. Фото Instagram
Екатерина Александровская. Фото Instagram

Как ранее сообщал «Рен ТВ», чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская погибла, выпав из окна.

20-летняя спортсменка покончила с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александровская родилась 1 января 2000 года. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012 года начала выступать в парах. В 2016 году спортсменка сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. Зимой 2017 года вместе с Уиндзором она стала чемпионкой мира среди юниоров.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/8998073

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