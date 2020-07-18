Стала известна причина гибели фигуристки Екатерины Александровской

Как ранее сообщал «Рен ТВ», чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская погибла, выпав из окна.

20-летняя спортсменка покончила с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александровская родилась 1 января 2000 года. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012 года начала выступать в парах. В 2016 году спортсменка сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. Зимой 2017 года вместе с Уиндзором она стала чемпионкой мира среди юниоров.