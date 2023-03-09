Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:56

Стал известен регламент турнира по шоу-программам по фигурному катанию

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появился регламент турнира по шоу-программам по фигурному катанию.

1. Требования к программам: продолжительность номера от 2,5 до 3 минут, обязательных технических элементов нет, ограничений по костюмам и реквизиту нет, спецэффекты и проекции — по согласованию с организаторами.

2. Призовые места будут присуждаться по результатам оценок жюри. Оценки будут выставляться от 0.00-0.75 (невероятно плохо) до 10 (выдающийся). В жюри будут приглашаться профессионалы из разных областей искусства, представители СМИ и спорта. В жюри не будут приглашены лица, связанные профессионально с фигурным катанием.

4. В оценку будут включены девять компонентов композиции и представления.

5. Помимо призовых мест будут разыграны приз зрительских симпатий и специальный приз от жюри.

Турнир шоу-программ состоится 18 марта в дворце спорта «Мегаспорт».

Загитова и Медведева снова выступят на соревнованиях! Бомбический состав участников турнира по шоу-программам

Фигурное катание
0
Читайте также
Генменеджер «Вашингтона» рассказал, о чем говорил с Овечкиным перед дедлайном НХЛ
Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России, Дзюбы нет в списке
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Президент Польши назвал полезным для Европы уничтожение «Северных потоков»
Популярное видео
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы на «Маске», турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Бетина Попова: Плющенко наехал на федерацию, что с ученицами Тутберидзе, пение Загитовой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журанков рассказал о качестве, которое делает Кондратюка спортсменом высокого уровня
Новости
RSS RSS
Все новости