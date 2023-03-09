Стал известен регламент турнира по шоу-программам по фигурному катанию

Появился регламент турнира по шоу-программам по фигурному катанию.

1. Требования к программам: продолжительность номера от 2,5 до 3 минут, обязательных технических элементов нет, ограничений по костюмам и реквизиту нет, спецэффекты и проекции — по согласованию с организаторами.

2. Призовые места будут присуждаться по результатам оценок жюри. Оценки будут выставляться от 0.00-0.75 (невероятно плохо) до 10 (выдающийся). В жюри будут приглашаться профессионалы из разных областей искусства, представители СМИ и спорта. В жюри не будут приглашены лица, связанные профессионально с фигурным катанием.

4. В оценку будут включены девять компонентов композиции и представления.

5. Помимо призовых мест будут разыграны приз зрительских симпатий и специальный приз от жюри.

Турнир шоу-программ состоится 18 марта в дворце спорта «Мегаспорт».

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