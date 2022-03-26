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Сегодня, 17:00

Стал известен порядок выступления фигуристов на Кубке Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», танцоры откроют командный турнир Кубка Первого канала в короткой программе.

Первыми выступят Александра Степанова/Иван Букин («Время первых», синие), после них Виктория Синицина/ Никита Кацалапов («Красная машина», красные).

Далее выступят мужчины в следующем порядке: Макар Игнатов, Александр Самарин, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Марк Кондратюк.

Третьими выйдут пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Закроют программу первого дня женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Фигурное катание
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