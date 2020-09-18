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Стал известен полный список участников первого этапа Кубка России

15:22
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На сайте Федерации фигурного катания России появились стартовые списки участников этапа Кубка России. Отметим, что еще утром в списке было на несколько спортсменов больше, но, судя по всему, массовые снятия с турнира продолжаются. В женских соревнованиях по званию мастеров спорта на данный момент заявлены:

1-я разминка: София Сарновская, Виктория Ющенкова, Арина Онищенко, Станислава Молчанова

2-я разминка: Анна Фролова, Майя Хромых, Камила Султанмагомедова, Мария Талалайкина, Анна Щербакова.

Полный список в других видах программы можно посмотреть здесь. (Дмитрий Кузнецов).

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