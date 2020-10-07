ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Стал известен полный состав участников второго этапа Кубка России по фигурному катанию

19:49
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На официальном сайте Федерации фигурного катания России опубликованы списки тренировочных групп в преддверии второго этапа Кубка России, который состоится 10 — 13 октября в московском дворце «Мегаспорт».

В списке значится Евгения Медведева, которая, по данным в соцсетях, может сняться со старта в ближайшие дни. Кроме нее, в женских соревнованиях примут участие Александра Трусова, Камила Валиева, Станислава Константинова, Анна Фролова, Валерия Шульская, Мария Талалайкина, Анна Сидорова, Арина Онищенко, Вита Карева, Алина Забора.

Полный список участников в других разрядах можно посмотреть здесь. (Дмитрий Кузнецов)

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