Стал известен гонорар Загитовой за ледовое шоу в Москве

Стало известно, сколько заработала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова за участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое состоялось 7 ноября в Москве.

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок сообщается, что Загитова получила 357 504 рубля за три рабочие смены.

18-летняя спортсменка, приостановившая соревновательную карьеру в декабре прошлого года, выходила на лед дважды и представила показательные номера.

В первом отделении Загитова выступила с посвящением ушедшей из жизни наставнице, матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой на композицию Outro группы М83.

Во втором отделении фигуристка показала новую программу «Эсмеральда» под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Среди спортсменов больше всего заработали фигуристы, выступающие в парном катании — по 511 632 рубля за 3 смены.

Ведущий шоу «Влюбленные в фигурное катание» Дмитрий Губерниев получил за работу 388 800 рублей.