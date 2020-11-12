ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Стал известен гонорар Загитовой за ледовое шоу в Москве

12:28
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Стало известно, сколько заработала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова за участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое состоялось 7 ноября в Москве.

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок сообщается, что Загитова получила 357 504 рубля за три рабочие смены.

18-летняя спортсменка, приостановившая соревновательную карьеру в декабре прошлого года, выходила на лед дважды и представила показательные номера.

В первом отделении Загитова выступила с посвящением ушедшей из жизни наставнице, матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой на композицию Outro группы М83.

Во втором отделении фигуристка показала новую программу «Эсмеральда» под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Среди спортсменов больше всего заработали фигуристы, выступающие в парном катании — по 511 632 рубля за 3 смены.

Ведущий шоу «Влюбленные в фигурное катание» Дмитрий Губерниев получил за работу 388 800 рублей.

Дополнительная информация:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2770818645020000170&backUrl=a3f5bd04-f1e0-4c99-bfc0-49da3c2a03a3

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 8847
Все опросы
Алина Загитова вернется в профессиональный спорт?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир