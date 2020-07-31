Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался по поводу ухода Алены Косторной от Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы-2020 будет заниматься в академии Евгения Плющенко.

— Кому-либо будет сложно что-то загадывать, ведь фигурное катание является тем видом спорта, когда никогда не предугадаешь дальнейшее развитие событий, — цитирует «РИА Новости» Транькова. — Сейчас пойдут разговоры о том, что у Плющенко нет никакого тренерского опыта. У него были сильные спортсменки, юниорки, та же суперсильная Саша Трусова, а теперь есть еще лидер женского одиночного катания Алена Косторная. И такие спортсмены находятся в группе тренера, который только начинает свой путь. Жене хочется пожелать удачи и выйти из этой ситуации победителем, а он умеет это делать. Мне сложно что-то прогнозировать.

Спортсмены уходят не к Алексею Мишину, Елене Буяновой, а к Плющенко. Видимо, тем, кто перешел, все нравится, и они об этом рассказывают. Повторюсь, мне сложно это как-то анализировать: я не в курсе ситуации.