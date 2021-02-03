Спортсмен из академии Плющенко мог пропустить первенство России

Призер этапов Кубка России по фигурному катанию Артем Ковалев после короткой программы на первенстве России в Красноярске рассказал о том, что мог пропустить соревнования, состоявшиеся 3 февраля.

На данный момент Ковалев занимает промежуточное третье место.

«Я долго думал с тренерами ехать на первенство России или нет, — сказал Ковалев в комментарии «СЭ». — Буквально в тот четверг еще не знал, поедем мы или нет. У меня не было нужной соревновательной готовности. Мы думали, сниматься или готовиться, ускоряться в подготовке. В четверг вечером очень долго общались с тренером. Важно было подготовиться так, чтобы были интенсивные занятия, но, чтобы я не очень сильно уставал при этом».

«В итоге очень сильно тренировались, усердно. Работал в ЦСКА на катке у Светланы Соколовской. Не было никаких ограничений, сказали сразу — сколько тебе надо, столько и катайся. В Горки-10 на новый каток нам ездить далеко, поэтому приняли решение работать там. Моя слабая готовность изначально была связана с тем, что мы долго изучали новые элементы и не готовились конкретно к этому старту. Я занял восьмое место на взрослом чемпионате России и должен был вроде как в любом случае попасть в сборную на следующий сезон».

Фигурист добавил, что доволен своим выступлением в короткой программе и приехать в Красноярск показать то, что он умеет. При этом про новый международный турнир, который готовит ФФККР он пока не слышал.

(Рустам Имамов)