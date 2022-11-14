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Сегодня, 18:26

Спортивный юрист рассказала, сколько может длиться рассмотрение дела Валиевой в CAS

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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что время рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет зависеть от его материалов.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

«Сколько будет длиться процесс, сказать достаточно сложно. Это непредсказуемо. Все зависит от материалов дела, которого мы не видим. Но, думаю, многие сейчас заинтересованы в том, чтобы решение вынесли как можно быстрее. И без того вот уже на протяжении полугода неясна судьба олимпийских медалей в командном турнире на ОИ-2022. В любом случае CAS будет отталкиваться от договоренности сторон. Если они договорятся на ускоренное рассмотрение, Спортивный арбитражный суд пойдет на это. Порой, если впереди ждут крупные соревнования, там успевают вынести вердикт и в течение нескольких дней. Но стандартный срок составляет несколько месяцев», — приводит слова Анцелиович RT.

В своей апелляции ВАДА потребовало от CAS дисквалифицировать 16-летнюю Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золота в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1073851-yurist-process-sud-valieva
Фигурное катание
Камила Валиева
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