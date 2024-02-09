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9 февраля, 11:48

Спортивный юрист Анцелиович заявила, что следователи ищут виновных в ситуации с допингом Валиевой

Алина Савинова
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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала возможное привлечение к ответственности людей, причастных к использованию фигуристкой Камилой Валиевой запрещенных препаратов.

«В первую очередь у нас есть расследование РУСАДА, которое обязательно проводится в случае, если идет речь о нарушении антидопинговых правил несовершеннолетним. И у нас есть уголовная статья об использовании в отношении спортсмена запрещенных препаратов, где предусмотрена повышенная ответственность за использование в отношении несовершеннолетних спортсменов. Этим уже занимаются следственные органы», — цитирует Анцелиович Metaratings.ru.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за положительную допинг-пробу на триметазидин в ходе чемпионата России в Петербурге в декабре 2021 года. 7 февраля стало известно, что в положительной допинг-пробе спортсменки был обнаружен экдистерон. Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все ее результаты с этого момента аннулированы.

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что после вычета результата Валиевой в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России лишилась золотых медалей и опустилась на третью строчку.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Камила Валиева
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