Спортивный психолог назвала условие, при котором Загитова сможет продолжить карьеру

Комментатор и спортивный психолог Елизавета Кожевникова в интервью «СЭ» отметила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова сможет продолжить карьеру, только если окружит себя заботливыми профессионалами.

— Возможно, Загитовой стоило не прерывать карьеру, а сменить тренера, по примеру Евгении Медведевой? Тот же Евгений Плющенко открыто предлагал Алине сотрудничество.

— При условии, если она окружит себя заботливыми профессионалами, которые будут выполнять роль замещающего родителя — это возможно. Посмотрите, скажем, на Алексея Мишина: он теплый, эмпатичный, поддерживающий. Он умеет удовлетворять потребности своих спортсменов, не подавляя их при этом.

— Объясните разницу: есть Елизавета Туктамышева, которая никогда не участвовала в Олимпийских играх, и тоже далеко не самая юная фигуристка. Но при этом она выучила четверной прыжок и с большим удовольствием выступает, пусть и не всегда успешно. А Загитова — уходит.

— Все идет из детства. Если ребенок вырастает с ощущением, что без результата — он плохой, никчемный, то при потере эффективности выйти из этого состояния потом крайне сложно. А можно попасть в среду, где тренер фокусирует на процессе, а не результате. Тебя любят безусловно, даже если ты проиграл. Наверняка у Лизы после неудачных соревнований тоже проскакивают мысли из серии «какая я дебилка». Но она умеет с этим жить, абстрагироваться от них и идти дальше. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Кожевниковой здесь