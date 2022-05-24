Спортивный психолог объяснил частую смену имиджа Косторной

Врач-психотерапевт, спортивный психолог и кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил частую смену имиджа российской фигуристки Алены Косторной.

Ранее 18-летняя россиянка опубликовала в социальных сетях фотографию с новой прической. Фигуристка заплела афрокудри и покрасила волосы в рыжий цвет.

«Данное поведение укладывается в ее возраст: подростковый бунт, нигилизм, максимализм, — приводит слова Фомина «РБ Спорт». — Все это проходили. Хочется отличаться, хочется быть другим. А что такое спорт? Спорт — это дисциплина, отсутствие личной жизни, мало контактов с друзьями, общения со сверстниками. Хочется сделать что-то такое, что остается именно под личным контролем: это длина и цвет волос, макияж. Это нормальное человеческое желание выделиться, проявить свою индивидуальность. Потому что спортсмены часто в одинаковой форме, у них плюс-минус одинаковые прически. В этом возрасте хочется по-иному проявлять себя, показывать свою индивидуальность».

По мнению психолога, данные изменения могут быть следствием эмоциональных переживаний Косторной.

«Травмы по-разному переживаются спортсменом. Часто появляется некий момент катастрофизации — если есть повреждение, то все очень плохо, это конец. Возникает депрессивное состояние. И здесь может включиться механизм компенсации: порадовать себя, сделать что-то такое, что может выправить эмоциональный фон, например, непривычный цвет волос или какой-нибудь необычный маникюр», — сказал он.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при.