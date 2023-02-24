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Сегодня, 13:37

Спортивный арбитражный суд принял апелляции ISU и ВАДА на решение по делу Валиевой

Виталий Косик
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

РУСАДА установил, что Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении россиянки не было принято санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, где она завоевала золотую медаль.

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
РУСАДА
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