Спортивный агент Закарян предложил добавить в программу Кубка Первого канала конкурс вращений

Известный спортивный агент Ари Закарян в интервью «СЭ» рассказал, какие новые конкурсы для фигуристов по типу прыжкового турнира можно провести в рамках Кубка Первого канала.

Первый в истории командный турнир Кубок Первого канала прошел в Москве на прошлых выходных.

«Конкурсы должны быть приближенными к настоящему спорту, — заявил Закарян. — Определенно нужен конкурс вращений — на скорость, на количество оборотов. Конкурс поддержек. Можно попробовать предложить спортсменам из разных видов попробовать элементы противоположного. Но вот эстафеты на скорость я не приветствую, все-таки у нас не шорт-трек и не конькобежный спорт. На мастерство катания можно придумать тоже конкурс, но не связанный со скоростью».

Закарян также сравнил Кубок со своим собственным проектом — ISU Skating Awards или ледовый «Оскар». «Я бы не сказал, что Кубок Первого канала чем-то похож на мою идею ледового Оскара, — заявил Ари. — Я все-таки планировал классическую церемонию награждения, чтобы оценить вклад спортсменов и тренеров в развитие нашего вида спорта. Но и этот Кубок мне понравился, как для первого раза, мне кажется, было здорово и интересно. И зрители, и спортсмены с большим энтузиазмом отнеслись к этому старту, действительно что-то новое. Меня даже немного удивило, что все так переживали, волновались. Соревновались так, будто на кону Олимпийские Игры».

(Рустам Имамов)